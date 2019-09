EFA 2019: la European Film Academy rende omaggio a Juliette Binoche

EFA 2019 rende omaggio a Juliette Binoche con il premio Contributo Europeo al Cinema Mondiale.

Juliette Binoche al 58° Festival di Cannes

A riconoscimento di una carriera lunga ed eclettica davanti alla macchina da presa, Juliette Binoche riceverà il premio onorario CONTRIBUTO EUROPEO AL CINEMA MONDIALE.

Nel corso della sua incredibile carriera - per ben cinque volte nominata e tre volte vincitrice agli EFA - l'attrice francese ha recitato in oltre 60 lungometraggi, sia in francese che in inglese, mainstream e d'essai e ha lavorato con registi del calibro di Chantal Akerman, Olivier Assayas, John Boorman, Rupert Sanders, Isabel Coixet, David Cronenberg, Claire Denis, Bruno Dumont, Abel Ferrara, Amos Gitaï, Michael Haneke, Hou Hsiao-Hsien, Naomi Kawase, Hirokazu Kore-eda, Louis Malle, Jean-Paul Rappenau, e Małgorzata Szumowska.

Juliette Binoche: "Non si può essere attori al 50%"

Juliette Binoche sarà tra gli ospiti d'onore della 32ma Cerimonia di premiazione degli European Film Awards, il 7 Dicembre a Berlino. Il nuovo film dell'attrice, Le verità di Hirokazu Koreeda, uscirà in Italia il 10 ottobre, qui trovate la recensione de Le verità.