Juliette Binoche è la nuova presidente della European Film Academy

Juliette Binoche, l'attrice francese vincitrice di un premio Oscar la cui carriera non mostra segni di rallentamento, è destinata a succedere alla regista polacca Agnieszka Holland come presidente della European Film Academy.

Il ruolo onorario è stato precedentemente ricoperto da Ingmar Bergman, che è stato il primo presidente scelto dai 40 membri fondatori dell'Accademia nel 1989. Wim Wenders, che è succeduto a Bergman nel 1996, è rimasto in carica fino al 2020, seguito da Holland, che è diventata la prima presidente donna e ha ora deciso di dimettersi.

"Vogliamo onorare il desiderio di Agnieszka Holland e comprendiamo appieno che le responsabilità al di fuori del cinema, per quanto stimolanti e importanti, possono a volte ostacolare la creazione dell'arte. Una decisione come questa ci fa anche capire quanto dobbiamo al lavoro di Agnieszka Holland per la nostra istituzione. A nome dell'Accademia del Cinema Europeo, vorremmo ringraziarla per il suo enorme sostegno, la sua forza e la sua forte visione in tutte le funzioni che ha svolto all'interno della struttura dell'Accademia", hanno dichiarato il presidente del Consiglio di amministrazione Mike Downey e il direttore generale dell'Accademia Matthijs Wouter Knol in una dichiarazione condivisa con tutti i membri dell'Accademia in 52 paesi europei.

Il passaggio di testimone

Dopo che il suo ultimo Green Border ha vinto il Premio Speciale della Giuria a Venezia, Holland si sta preparando a iniziare le riprese del suo biopic su Kafka Franz, che Mike Downey sta co-producendo.

Membro attivo della European Film Academy da molti anni, la Binoche inizierà il suo nuovo ruolo l'1 maggio. Di recente l'attrice francese ha recitato nel film Il sapore delle cose, in concorso a Cannes e vincitore del premio per la miglior regia per Trần Anh Hùng, e nella serie limitata AppleTV+ The New Look, in cui interpreta Coco Chanel al fianco di Ben Mendelsohn.