Edizioni Curci, protagonista assoluto delle colonne sonore dei film in uscita

Quest'autunno Edizioni Curci è il più grande protagonista in quanto editore delle colonne sonore dei film di prossima uscita al cinema e in Tv.

Anche quest'anno Edizioni Curci ha confermato per l'ennesima volta il proprio impegno nel sostenere e valorizzare i compositori e le loro colonne sonore, producendo e promuovendo la musica di prodotti cinematografici e televisivi. Soprattutto gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una semina costante in termini di qualità e di rapporti che hanno portato Edizioni Curci a essere un riferimento importante per compositori di colonne sonore, registi e case di produzione.

Questi alcuni dei progetti di prossima uscita editi da Edizioni Curci:

"Per niente al mondo" un film di Ciro D'Emilio con Guido Caprino, Boris Isakovic, Irene Casagrande, Antonio Zavatteri, Diego Ribon, prodotto da Vision Distribution e Lungta Film, in collaborazione con Sky e Rai Cinema. Distribuito da Vision Distribution, sarà in sala dal 15 settembre. La colonna sonora è a cura di Bruno Falanga, che torna a collaborare con Ciro D'Emilio dopo aver firmato le musiche di "Un giorno all'improvviso" e dei primi cortometraggi dell'autore. In "Per Niente al Mondo", la musica è il personaggio invisibile che accompagna Bernardo (Guido Caprino) nel suo viaggio verso la disgregazione. La colonna sonora si avvale di elementi di elettronica e strumenti non convenzionali, ed è stata co-prodotta con Emilio De Virgilio che ne ha curato anche il mix. Ospite d'eccezione anche Dave McDonald dei Portishead, autore del remix di "Aria".

"Siccità" di Paolo Virzì, prodotto da Wildside e Vision Distribution e presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, sarà nei cinema dal 29 settembre. La colonna sonora del film, a firma del Maestro Franco Piersanti, ha vinto il premio Soundtrack Stars Award 2022, una scelta che dà alla musica un ruolo importante rendendola protagonista all'interno di un cast corale. Con Silvio Orlando. Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi, Sara Serraiocco.

Sempre il 29 settembre uscirà nelle sale "Dante" di Pupi Avati, con la colonna sonora di Rocco De Rosa e Lucio Gregoretti, coedita e coprodotta da Edizioni Curci con Concertone Srl. Con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso, Alessandro Haber e distribuito da 01 Distribution, il film racconta del lungo viaggio di Giovanni Boccaccio che, ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte di quello che fu il tragitto di Dante, ne ricostruisce la vicenda umana, narrando la sua intera storia.

"Piano piano" di Nicola Prosatore con le musiche del Maestro Francesco Cerasi, presentato alla 75esima edizione del Locarno Film Festival e prossimamente al cinema. Nel film, ambientato a Napoli tra il 1986 e il 1987, Dominique Donnarumma, Giuseppe Pirozzi, Antonia Truppo, Giovanni Esposito, Antonio De Matteo, con Lello Arena e con Massimiliano Caiazzo. Prodotto da Briciola, Eskimo, Soul Movie, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Campania, Regione Lazio.

Prossimamente arriverà nelle sale "Io sono l'abisso" di Donato Carrisi, con la colonna sonora di Vito Lo Re, coedita e coprodotta da Edizioni Curci con Palomar Srl. Il film è tratto dall'omonimo romanzo dell'autore, edito da Longanesi, prodotto da Palomar e Vision Distribution e sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.

"L'ombra di Caravaggio" di Michele Placido sarà nei cinema dal 3 novembre, distribuito da 01 Distribution. La colonna sonora è composta da Umberto Iervolino e Federica Luna Vincenti, coedita da Edizioni Curci con Goldenart Production Srl.Nel cast: Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni, Lolita Chammah.

Michelangelo Merisi è un artista geniale e ribelle nei confronti delle regole dettate dal Concilio di Trento che tracciava le coordinate esatte nella rappresentazione dell'arte sacra. Dopo aver appreso che Caravaggio usava nei suoi dipinti sacri prostitute, ladri e vagabondi, Papa Paolo V decide di commissionare a un agente segreto del Vaticano una vera e propria indagine, per decidere se concedere la grazia che il pittore chiedeva dopo la sentenza di condanna a morte per aver ucciso in duello un suo rivale in amore. Così l'Ombra, questo il nome dell'investigatore, avvia le sue attività di inchiesta e spionaggio per indagare sul pittore che - con la sua vita e con la sua arte - affascina, sconvolge, sovverte. Un'Ombra che avrà nelle sue mani potere assoluto, di vita o di morte, sul destino di un genio.

Arriverà invece nelle sale il 17 novembre "Diabolik - Ginko all'attacco!", secondo film dei Manetti bros. dedicato a "Diabolik" e distribuito da 01 Distribution. Come per il primo film, la colonna sonora originale, edita da Edizioni Curci e Creuza, è stata affidata a Pivio & Aldo De Scalzi, che ancora una volta tornano a collaborare con i Manetti bros. Nel cast: Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice.

Non solo cinema... quest'anno Edizioni Curci rinnova anche il suo rapporto con la televisione, firmando le edizioni delle colonne sonore di "Esterno notte" di Marco Bellocchio (in autunno su Rai 1) con le musiche composte e orchestrate da Fabio Massimo Capogrosso, ed eseguite dalla Czech National Symphony Orchestra, diretta dal maestro Marek Štilec, e di "Arnoldo Mondadori", docu-fiction diretta da Francesco Miccichè che ripercorre la storia di Mondadori, interpretato da Michele Placido. Le musiche originali della fiction, prossimamente in onda su Rai 1, sono a cura di Pasquale Catalano e Antonio Fresa.