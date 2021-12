Edgar Wright svela la lista dei 330 film che ha visto nel 2021

Edgar Wright ha condiviso la lista degli oltre 330 film visti nel 2021, svelando così delle scelte cinematografiche che variano per quanto riguarda genere e periodo di uscita.

Il regista ha scelto per le sue visioni classici e anche nuove uscite, tra cui il recente Matrix Resurrections, ma nel lungo elenco ci sono anche delle opere di cui è stato lui stesso autore.

Online Edgar Wright ha spiegato: "Ho cercato di guardare un film per ogni giorno dell'anno e sono rimasto indietro solo di 35. Ma sono stato impegnato con la stampa senza pause per due dei miei film, quindi perdonatemi. In ogni caso, ecco 330 film che ho visto nel 2021".

Il filmmaker ha segnalato anche i lungometraggi, ben 40, che ha visto nelle sale, nonostante le limitazioni in atto nell'ultimo anno. Edgar Wright, che recentemente ha diretto Ultima notte a Soho, ha spaziato da titoli recenti come Being the Ricardos e Cyrano a cult degli anni '70 e '80 che comprendono anche The Blues Brothers e Morte a Venezia. Nell'elenco ci sono anche documentari come David Attenborough: una vita sul nostro pianeta e progetti arrivati sulle piattaforme di streaming, tra cui Don't Look Up.

Tra i cinecomic che Wright ha visto ci sono poi Eternals, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, e tra i titoli più attesi e non ancora distribuiti che ha avuto modo di vedere c'è anche Top Gun: Maverick.

Edgar, inoltre, ha rivisto per vari motivi i suoi film Scott Pilgrim vs. the World e Last Night in Soho.

Nel cast di Last Night in Soho, thriller psicologico a sfumature horror ambientato a Londra nell'area di Soho, a fianco di Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy ci saranno anche l'attore inglese Matt Smith e Diana Rigg. La sceneggiatura è firmata da Edgar Wright con Krysty Wilson-Cairns.

Al centro della trama c'è una ragazza appassionata di moda che misteriosamente riesce a entrare in connessione con gli anni '60 dove incontra il suo idolo, una sfolgorante aspirante cantante. Ma la Londra degli anni '60 non è quello che sembra e il tempo sembra andare in pezzi con conseguenze drammatiche.