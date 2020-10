Edgar Ramirez star con Jessica Chastain di Losing Clementine

Edgar Ramirez affiancherà Jessica Chastain nel film Losing Clementine, diretto da Lucia Puenzo e tratto da un romanzo scritto da Ashley Ream.

Il lungometraggio sarà scritto da Ann Cherkis (Better Call Saul) e potrà sfruttare le sovvenzioni previste dal Tax Credit in vigiore in California in vista delle riprese previste dal mese di gennaio a Los Angeles.

Jessica Chastain avrà la parte dell'artista di fama mondiale Clementine Pritchard che soffre di un disturbo bipolare. La donna sta per compiere trentasei anni e ha deciso che ne ha abbastanza. Dopo aver gettato nel water i suoi medicinali, Clementine si concede trenta giorni per chiudere le questioni rimaste in sospeso: finire un ultimo dipinto, fare pace con l'ex marito e trovare una nuova casa per il suo gatto. La donna continua a seguire la lista delle cose da fare, scoprendo inoltre dei segreti sulla sua famiglia e sulla tragedia che ha colpito la madre e la sorella. Edgar Ramirez in Losing Clementine avrà la parte dell'ex marito di Clementine, il suo vero amore.

L'attore, prossimamente, sarà uno dei protagonisti di Jungle Cruise, Yes Day con star Jennifer Garner e del thriller 355, progetto che gli ha già permesso di collaborare con Jessica Chastain.