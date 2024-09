Eden, Ron Howard dovette interrompere le riprese a causa dei rettili

Ron Howard è stato costretto ad interrompere le riprese del suo ultimo film a causa di alcuni rettili presenti sul set. Considerando che il film s'intitola Eden non potevano che essere i serpenti ad aver creato un po' di scompiglio in scena.

Il regista aveva assunto degli esperti di animali per cercare dei rettili da utilizzare durante le riprese ma occasionalmente ha dovuto interrompere i lavori per allontanarmi ed evitare che qualcuno del cast o della troupe fosse in pericolo.

Serpenti sul set

Eden è basato su una storia vera e segue tre gruppi di persone che fuggono dalla civiltà post Prima Guerra Mondiale per iniziare una nuova vita sulle isole Galapagos:"Abbiamo dovuto fare i conti con gli animali. Avevamo degli addetti alla cattura dei serpenti. Un'ora prima delle riprese, venivano a cercare i serpenti velenosi. E continuavano a cercarli tutto il giorno, ne trovavano parecchi".

Ron Howard sul set di Tredici vite

Un'operazione che richiedeva talvolta anche l'interruzione delle riprese:"A volte dovevamo fermarci se erano troppo vicini, finché non riuscivano a catturarli e a trasportarli in un posto sicuro in una maniera molto umana. Stavamo girando nel Queensland, in aree infestate da serpenti e insetti velenosi". La presenza degli animali ha impedito a Jude Law e Vanessa Kirby di dormire sul set.

"L'unico problema è che quando la troupe se ne andava" spiega Howard "arrivavano le 'creature della notte' e non potevamo assolutamente permettere che restassero lì da soli. Ho dovuto convincerli a rinunciare". Il regista ha il desiderio di essere sempre versatile nel suo lavoro:"Se osservi la mia filmografia, l'unica cosa che potresti dire è sono qualcuno che non voleva fare la stessa cosa più volte. Forse l'ho fatto come attore in una serie tv ma per me è anche parte della mia natura. Queste esperienze cinematografiche mi portano fuori casa, mi portano nel mondo".

Ron Howard ha confessato che non sarebbe mai stato una persona che necessariamente si sarebbe imbarcata in situazioni come escursioni, arrampicate, immersioni o esperienze in assenza di gravità senza questi film. Nel cast di Eden anche Daniel Brühl.