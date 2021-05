Eden, su Netflix in streaming da oggi

Arriva su Netflix in streaming l'anime Eden, diretto dal creatore di Fullmetal Alchemist: la serie è disponibile online a partire da oggi 27 maggio 2021!

Eden è ambientata migliaia di anni nel futuro, in un'epoca dove l'umanità sembra essersi estinta e dove i robot, sopravvissuti ai loro creatori, continuano a svolgere i compiti base. Due robot, dal nome E92 e A37, vivono in una "città" dal nome Eden 3 e durante una giornata qualunque finiscono per risvegliare per errore una piccola umana, Sara Grace, che in teoria sarebbe dovuta rimanere addormentata all'interno di una capsula speciale.

Locandina di Eden

Teoricamente i due sarebbero programmati per non disobbedire, soprattutto in tema "umani", ma E92 e A37 decidono di nascondere la bambina umana, iniziandola a crescere, ma soprattutto proteggendola da diversi nemici che hanno come unico obiettivo quello di non mischiare le razze, di mantenere le cose come sono e di far restare l'umano come una vecchia leggenda quasi mistica. Annunciato inizialmente per il 2020, Eden è già disponibile sulla piattaforma streaming grazie alla regia di Yasuhiro Irie (regista di Fullmetal Alchemist: Brotherhood).

Eden è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.