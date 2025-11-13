Eddie Murphy: “L’Academy mi inserì nella Black List”, ecco perché

Eddie Murphy è protagonista del nuovo documentario sulla sua vita e carriera, Being Eddie, disponibile su Netflix. Nel film, l'attore racconta diversi aneddoti sulla sua carriera.

In un frangente del documentario, Murphy ha ricordato il momento in cui partecipò come presentatore agli Academy Awards del 1988, presentando la categoria al miglior film.

Le frasi di Eddie Murphy ai Premi Oscar 1988

Secondo l'attore, il suo discorso sul razzismo che fece all'epoca lo mise nei guai con l'Academy, tanto da essere inserito nella lista nera: "Ogni tanto qualcuno lo vede e dice, 'Wow. Eddie parlava di stronzate agli Oscar già all'epoca?'" racconta la star "Ho persino detto che probabilmente non vincerò mai un Oscar per aver detto questo e sono andato: sono andato e l'ho fatto".

Eddie Murphy in Dolemite Is My Name

In una clip della cerimonia si vede Eddie Murphy confessare ironicamente che non voleva presentare il premio: "La mia prima reazione è stata dire, 'No, non ci vado, non ci vado perché non hanno riconosciuto le persone nere nel cinema'. Probabilmente non vincerò mai un Oscar per aver detto questo, ma hey, che importa, devo dirlo. Voglio solo che sappiate che darò questo premio, ma le persone nere non staranno più nel vagone di coda della società e non chiuderanno più la fila. Voglio che ci riconosciate".

Le conseguenze delle parole di Eddie Murphy agli Oscar

Eddie Murphy ha dichiarato che nel backstage anche Robin Williams cercò di dissuaderlo a dire quelle frasi durante la serata, e poi afferma di ricordare che il giorno dopo nessuno si degnò di riportare le sue parole: "Il giorno dopo era come se non avessi detto nulla. Non c'erano foto di me agli Oscar. Non c'era copertura. Non c'era menzione del fatto che avessi detto quella cosa. Era come se non fossi stato agli Oscar".

In effetti, negli anni successivi, nonostante una carriera ricca di successi, Eddie Murphy non riuscì mai a vincere un Oscar, ricevendo solo una candidatura come miglior non protagonista nel 2007 per Dreamgirls, ma fu battuto da Alan Alda per Little Miss Sunshine.