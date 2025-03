Eddie Murphy confessa: "In carriera ho fatto soltanto un provino": ecco per quale progetto

A 19 anni, Eddie Murphy è diventato il secondo attore afroamericano del Saturday Night Live e due anni dopo, nel 1982, ha iniziato una delle carriere cinematografiche più redditizie e di successo nella storia di Hollywood.

Star di film come 48 ore, Una poltrona per due, Beverly Hills Cop e Il principe cerca moglie, Eddie Murphy ha raccontato la propria carriera nel documentario di Apple TV+ Number One on the Call Sheet.

Eddie Murphy ha dovuto fare solo un provino in carriera

Nel primo episodio della serie doc sono incluse interviste a Denzel Washington, Samuel L. Jackson e anche Eddie Murphy:"All'inizio sapevo solo che sarei diventato famoso" confessa la star "Ho iniziato intorno ai 16 anni e mi dicevo che sarei diventato famoso".

Eddie Murphy in una scena di Beverly Hills Cop

Una carriera precoce che gli ha permesso di non dover fare provini:"Quando avevo 19 anni c'era il Saturday Night Live, e da lì le cose hanno iniziato a succedere. Non ho attraversato tutto quello che passano molti attori, non ho fatto provini. Ne ho fatto solo uno in tutta la mia vita. Credo di essere l'unico attore che può dirlo. Un solo provino: era per il Saturday Night Live".

I successi di Eddie Murphy

Considerato uno dei sovrani della commedia e della comicità americana, Eddie Murphy ha conosciuto il grande successo soprattutto tra gli anni '80 e gli anni '90, recitando in alcuni dei film più conosciuti e redditizi al box-office.

Tra i suoi più grandi successi spiccano titoli come 48, la saga di Beverly Hills Cop, Una poltrona per due, Il principe cerca moglie, Il professore matto, Il dottor Dolittle, La casa dei fantasmi, Dreamgirls, Norbit, Piacere Dave e il recente Dolemite Is My Name.

Eddie Murphy in una scena di Dolemite Is My Name

Nel corso della sua carriera ha ottenuto soltanto una candidatura agli Oscar; nel 2008, fu nominato come non protagonista per Dreamgirls.