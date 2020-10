Ed Helms e Harrison Ford protagonisti del film Burt Squire

Saranno Ed Helms e Harrison Ford i protagonisti della commedia The Miserable Aventures of Burt Squire Aboard the Horn High Yo.

Harrison Ford ritornerà su un set cinematografico per affiancare Ed Helms nel film The Miserable Aventures of Burt Squire Aboard the Horn High Yo, un progetto ispirato a una storia vera che sarà prodotto da STX Films.

La sceneggiatura sarà firmata da Ben Bolea e, per ora, non è stato annunciato il nome del regista impegnato dietro la macchina da presa.

Il film Burt Squire racconterà la storia di un padre di famiglia, interpretato da Ed Helms, che affronta una crisi di mezza età e decide di compiere una vacanza in barca a vela, ritrovandosi però alle prese con un naufragio nell'Oceano Atlantico in compagnia di un capitano, affascinante ma un po' folle, ruolo affidato a Harrison Ford.

Adam Fogelson, a capo di STXfilms Motion Picture Group, ha dichiarato: "Amiamo questa storia e non vediamo l'ora di lavorare con Mickey Liddell, il team di LD Entertainment e questo incredibile cast. Non c'è nessuno migliore di Ed Helms per interpretare una persona comune che deve affrontare ogni comica sfortuna la vita possa presentargli lungo il percorso e Harrison creerà ancora una volta un altro personaggio memorabile e iconico nel ruolo del capitano pazzo".

Harrison Ford, da poco protagonista del film Il richiamo della foresta, prossimamente sarà il protagonista di The Staircase e riprenderà l'iconico ruolo di Indiana Jones.

Ed Helms è attualmente invece impegnato nella produzione della serie comedy Rutherford Falls, creata in collaborazione con Mike Schur e Sierra Ornelas per Peacock, di cui sarà anche protagonista.