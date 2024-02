Ecco Il Tre: la nuova stella del rap italiano a Sanremo 2024!

Il panorama rapper italiano continua a rivelare talenti sorprendenti, e tra le nuove stelle che stanno brillando, emerge con forza il nome di Il Tre. Il rapper romano, con il suo stile unico e la sua determinazione, ha catturato l'attenzione del pubblico giovanile e degli addetti ai lavori sin dai suoi esordi nel 2015. Stasera 6 febbraio debutterà a Sanremo 2024 e sarà l'ultimo cantante ad esibirsi. Ecco chi è Il Tre.

Il Tre: L'ascesa verso il successo

Il Tre, all'anagrafe Guido Senia, ha mosso i primi passi nel mondo della musica pubblicando il suo primo mixtape, "Cataclisma", su YouTube nel 2015. Sin da subito, ha dimostrato una passione e un talento fuori dal comune, guadagnandosi l'attenzione crescente degli appassionati di rap. Tuttavia, è stato nel 2016, con la sua vittoria al contest One Shot Game, che il suo nome ha cominciato a destare interesse anche tra gli addetti ai lavori.

La sua partecipazione al format YouTube Real Talk ha contribuito ulteriormente a consolidare la sua reputazione, attirando l'attenzione dell'importante etichetta discografica Atlantic Records.

Questo incontro ha segnato l'inizio di una collaborazione fruttuosa che ha portato alla pubblicazione di brani di grande successo e alla consacrazione di Il Tre nel panorama musicale italiano.

La musica come passione e ispirazione

La passione di Il Tre per la musica ha radici profonde, influenzate dalla sua ammirazione per il leggendario rapper americano Eminem. Non solo ha preso ispirazione dallo stile musicale di Eminem, ma ha anche adottato il suo iconico look biondo, distinguendosi così anche per il suo stile visivo unico.

Il brano "Cracovia" ha segnato il suo debutto in classifica, regalandogli il primo disco di platino e preparando il terreno per il trionfo con "Te lo prometto" nel 2020, che ha ottenuto due dischi di platino e anticipato l'uscita del suo acclamato album di debutto Ali.

L'album ha raggiunto la vetta delle classifiche ed è stato certificato disco di platino con più di 50.000 copie vendute in Italia., confermando Il Tre come uno dei talenti più promettenti della scena musicale italiana.

Il significato di Il Tre

Il nome d'arte Il Tre non è casuale: riflette sia il numero preferito di Guido Senia, ma rappresenta anche il giorno della sua nascita. Inoltre, tre è il numero dei componenti della sua famiglia, includendo il papà e la mamma, a cui è molto legato.

Il Tre a Sanremo 2024: il nuovo capitolo

Il Tre ha recentemente ottenuto una nuova e importante opportunità: partecipare al prestigioso Festival di Sanremo 2024 come uno dei 30 Big in gara.

Il Tre si presenta sul palco dell'Ariston con il brano Fragili che, parla di una storia basata sulle sue esperienze. Per il rapper ognuno è fragile, basta trovare il modo giusto per convivere con i propri sbagli e demoni interiori. Qui la scaletta dell prima serata

Nella serata delle cover Il Tre duetterà con Fabrizio Moro proponendo un medley di brani del vincitore di Sanremo 2018 con "Non mi avete fatto niente" cantato in coppia con Ermal Meta.