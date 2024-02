Sanremo 2024: la scaletta della prima serata

Ecco la scaletta della prima serata di Sanremo 2024, con ospiti, orari di inizio e fine e l'ordine di uscita sul palco dell'Ariston di tutti gli artisti in gara.

Sanremo 2024 è finalmente pronto al debutto in questo martedì 6 febbraio. Alle 20:30 il TG1 darà la linea al Prima Festival, alle 20:40, come anticipa la scaletta della prima serata, Amadeus darà finalmente il benvenuto all'Ariston a tutto il pubblico.

La scaletta della prima serata

Dopo il saluto di rito del conduttore e direttore artistico, sarà la volta di Marco Mengoni, sul palco nella duplice veste di vincitore dello scorso Festival e di co-conduttore. La serata vedrà l'esecuzione di tutte le 30 canzoni in gara, non a caso il termine è previsto intorno alle 2:00 di notte.

Ecco l'ordine di uscita dei cantanti in gara:

Clara

Sangiovanni

Fiorella Mannoia

La Sad

Irama

Ghali

Negramaro

Annalisa

Mahmood

Diodato

Loredana Bertè

Geolier

Alessandra Amoroso

The Kolors

Angelina Mango

Il Volo

Big Mama

Ricchi e Poveri

Emma

Nek e Renga

Mr. Rain

Bnkr44

Gazzelle

Dargen D'Amico

Rose Villain

Santi Francesi

Fred De Palma

Maninni

Alfa

Il Tre

Nel corso della prima puntata a votare sarà soltanto la Giuria della sala stampa, TV e web. Sarà quindi stilata una prima classifica al termine delle esibizioni ma a essere comunicate al pubblico saranno solo le prime 5 posizioni.

Sul fronte ospiti: ad aprire il Festival sarà la fanfara del quarto reggimento a cavallo dei Carabinieri. Saliranno sul palco dell'Ariston martedì 6 febbraio la mamma di GiòGiò Cutolo, il musicista napoletano ucciso nell'estate 2023 proprio nella sua città a seguito di una lite, e la sciatrice Federica Brignone. Sulla nave Costa Smeralda ormeggiata al largo di Sanremo si esibirà Tedua (che tornerà anche per la finale), mentre Lazza è atteso sul palco Suzuki in piazza Colombo. Previsto in serata anche un omaggio a Toto Cutugno.

Alla fine della prima serata di Sanremo 2024 prenderà il via anche la prima puntata di Viva Rai2... Viva Sanremo!, versione notturna e festivaliera del programma condotto ogni mattina da Rosario Fiorello, con la partecipazione del cast solito e di Alessia Marcuzzi. Per l'occasione lo show traslocherà da Rai 2 a Rai 1, sul secondo canale verrà trasmessa invece la replica alle 7:00 della mattina successiva.