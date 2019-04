Easy 3: il trailer e una mamma sexy annunciano l'arrivo su Netflix dell'ultima stagione

Easy 3 annuncia il proprio arrivo su Netflix con il trailer ufficiale della nuova stagione, che sarà anche l'ultima: mentre le serie antologiche prosperano sulle altre reti, Netflix ha infatti deciso di dire addio a uno dei primi show che ha adottato un simile formato.

La notizia della chiusura di Easy - che arriva a poche ore da quella di Santa Clarita Diet - è stata comunicata dal suo stesso creatore, Joe Swanberg, che sarà anche il regista di tutte le 9 puntate del ciclo conclusivo: "Il supporto e la fiducia di Netflix, insieme alla possibilità che ci ha dato di poterlo esportare in tutto il mondo, hanno reso quello che era nato come un esperimento qualcosa di assolutamente unico. L'aver potuto collaborare con alcuni dei miei attori preferiti ha portato tutta quest'esperienza a un livello successivo. Non potrei essere più orgoglioso di questa nuova, ultima stagione, e non vedo l'ora di condividerla".

Santa Clarita Diet, Netflix cancella ufficialmente la serie

Ecco il trailer di Easy 3:

Nei nuovi episodi della serie torneranno molti dei protagonisti già visti nelle passate stagioni come Elizabeth Reaser e Michael Chernus, che continueranno a esplorare le gioie e le pene di un matrimonio aperto; Jake Johnson e Gugu Mbatha-Raw, che si ritroveranno dopo qualche problema sul lavoro; Marc Maron, alle prese con il bilancio sulla sua vita sentimentale; Dave Franco, Zazie Beetz e Aya Cash, che affronteranno una sfida inaspettata con il loro birrificio casalingo, Kate Micucci alle prese con la creazione di un'app per appuntamenti. Nuovi volti dalle strade e dalle case di Chicago si aggiungeranno al cast veterano, come Melanie Lynskey e John Gallagher Jr.

Come già successo nelle passate stagioni, alcuni personaggi compariranno in più storie, creando sovrapposizioni e connessioni tra tutti i racconti. Swanberg ha scritto e diretto personalmente ogni episodio di tutta la serie, compresi i nove della terza stagione, facendo affidamento come sempre sulle intuizioni del cast e della troupe per il classico effetto "spontaneo".