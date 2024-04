E la festa continua!: clip esclusiva del film di Robert Guédiguian da oggi al cinema

Un incontro magico quello tra Ariane Ascaride e Jean-Pierre Darroussin in E la festa continua!, il nuovo film di Robert Guédiguian in uscita oggi.

Un appuntamento mancato (o forse no) tra Ariane Ascaride e Jean-Pierre Darroussin, con lo zampino di Proust e di Marsiglia, la città in cui non è mai troppo tardi per una cena. Ecco gli ingredienti della clip esclusiva di E la festa continua!, la nuova pellicola di Robert Guédiguian nei cinema da oggi 11 aprile distribuita da Lucky Red.

Ariane Ascaride, musa e compagna di vita di Guédiguian, stavolta veste i panni di Rosa, cuore e anima del quartiere popolare nella vecchia Marsiglia. La donna divide la sua energia strabordante tra la sua famiglia numerosa e unita, il suo lavoro da infermiera e il suo impegno politico a favore dei più svantaggiati. Ma quando si avvicina alla pensione, le sue illusioni cominciano a vacillare. Sostenuta dalla vitalità dei suoi cari e dall'incontro con Henri (Jean-Pierre Darroussin), si rende conto che non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni, sia politici che personali.

Una ventata di ottimismo

"Dopo aver realizzato un film oscuro e pessimista, volevo farne uno luminoso e positivo. Così ho preso la decisione irrevocabile di fare un film in cui i personaggi avessero un lieto fine" ha spiegato Robert Guédiguian. "Da qui il titolo E la festa continua!. Con un punto esclamativo, perché sento un forte desiderio di verità, di possibilità. Voglio raccontare una storia positiva sfatando il mito per cui la bontà non è spettacolare. In questi tempi di regressione ed egoismo, un regista non può accontentarsi di descrivere la miseria del mondo, ma deve andare oltre."