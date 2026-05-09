E i figli dopo di loro: biglietti omaggio per le anteprime di Milano, Roma e Bologna

Presentato in concorso all'81ª Mostra del Cinema di Venezia, vincitore del Premio Mastroianni per l'interpretazione di Paul Kircher, E i figli dopo di loro di Ludovic e Zoran Boukherma arriva al cinema in anteprima da lunedì 11 maggio.
Il film porta sullo schermo il romanzo omonimo di Nicolas Mathieu, un racconto di formazione intenso e malinconico, ambientato nella provincia francese degli anni Novanta, che intreccia desideri adolescenziali, tensioni sociali e il peso di un futuro incerto.
Con una nuova promozione, Movieplayer.it offre ai suoi lettori la possibilità di assistere gratuitamente alle anteprime di E i figli dopo di loro nelle città di Roma, Milano e Bologna grazie ai biglietti omaggio messi a disposizione secondo le modalità spiegate in questo articolo.
I cinema coinvolti e come richiedere i biglietti
Lunedì 11 maggio
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Roma - cinema Quattro Fontane, ore 21:00 - 10 biglietti
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Milano - Anteo Palazzo del cinema, ore 21:20 - 10 biglietti
Martedì 12 maggio
- Bologna - cinema Europa, ore 21:00 - 10 biglietti
I ticket potranno essere richiesti inviando una email a distribuzione@fandango.it entro e non oltre domenica 10 maggio specificando nome, cognome, città prescelta e data. Non verranno, quindi, prese in considerazione le richieste pervenute oltre tale data.
Tutti i biglietti assegnati saranno validi per due persone.
La storia di E i figli dopo di loro
Nell'agosto del 1992, il quattordicenne Anthony trascorre un'estate sospesa tra noia e inquietudine sulle rive di un lago, in una valle dell'est della Francia segnata dalla chiusura delle fabbriche e dal declino industriale.
L'incontro con Steph, ragazza più grande di cui si innamora, segna per lui l'inizio di una stagione decisiva, fatta di scoperte, slanci e prime delusioni. A sconvolgere gli equilibri arriva Hacine, giovane ribelle e insofferente, destinato a intrecciare il proprio percorso con quello di Anthony e Steph.
Attraverso quattro estati cruciali, il film segue la crescita dei protagonisti tra passioni, conflitti e cambiamenti, raccontando il delicato passaggio dall'adolescenza all'età adulta sullo sfondo di una comunità ferita e in trasformazione.