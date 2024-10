Dynamic Duo: James Gunn annuncia l'arrivo di un film animato sui due Robin

La storia delle origini di Dick Grayson e Jason Todd, alias Robin e Robin, diventerà un film in animazione prodotto da James Gunn e Matt Reeves.

James Gunn ha confermato l'arrivo di una storia delle origini animata dedicata alle due incarnazioni di Robin che sarà prodotta da DC Studios in sinergia con Warner Bros. Picture Animation. Il film, intitolato Dynamic Duo, sarà incentrato sui popolari discepoli di Batman, Dick Grayson e Jason Todd. Saranno i due giovani, entrambi orfani, a dar vita al Dynamic Duo.

Secondo una breve sinossi diffusa da Deadline, il film seguirà "i primi giorni di Dick Grayson e Jason Todd, alias Robin. La coppia. che si fa chiamare Dynamic Duo, sono due ladruncoli orfani, migliori amici. che condividono il sogno di una vita migliore, ma la loro amicizia sarà messo alla prova da visioni contrastanti di un futuro da cui emergerà un nuovo Dynamic Duo."

Primi dettagli sul film

Prodotto da Matt Reeves e James Gunn, il film non sarà ambientato nell'universo di The Batman e verrà realizzato utilizzando un mix di animazione CGI, stop-motion e performance live-action in tempo reale chiamata 'Momo Animation'. Il risultato promette un'animazione mozzafiato, dinamicamente espressiva e più umana.

Arthur Mintz dirigerà Dunamic Duo usando una sceneggiatura firmata da Matthew Aldrich. L'animazione sarà realizzata da un nuovo studio che si chiama Swaybox, guidato da Mintz e dalla moglie Theresa Andersson. James Gunn e si occuperanno della produzione esecutiva per conto di DC Studios, mentre Matt Reeves produrrà con il suo studio 6th & Idaho.

James Gunn ha confermato la notizia su Instagram, esprimendo il suo entusiasmo per il progetto: "Sono entusiasta di annunciare il nuovo film DC Studios/Warner Bros Pictures Animation, DYNAMIC DUO, la storia di Robin... o dovrei dire, dei Robin, Dick Grayson e Jason Todd. Il primo lungometraggio del visionario Swaybox, un mix di animazione, stop-motion e CGI, una sceneggiatura del talentuoso Matt Aldrich, prodotto con il nostro partner Matt Reeves è qualcosa di speciale."