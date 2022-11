Dylan's New Nightmare, le prime immagini di Freddy Krueger nel fan made sequel del film di Wes Craven

Sono state diffuse in rete le prime immagini del Freddy Krueger interpretato da Dave McRae in Dylan's New Nightmare, progetto fan-made ambientato 25 anni dopo Nightmare - Nuovo incubo.

Arriverà esclusivamente online Dylan's New Nightmare, film fan made realizzato da Womp Stomp Films, compagnia indipendente con sede a Los Angeles. Il progetto, scritto e diretto da Cecil Laird, volto ben noto del canale YouTube The Horror Show, sarà ambientato 25 anni dopo gli eventi di Nightmare - Nuovo incubo di Wes Craven.

Sono state diffuse in rete le prime immagini di Freddy Krueger, iconico villain del franchise, questa volta interpretato da Dave McRae. Nel cast troviamo anche Sarah Schultz, Reavis Dorsey, Josh Schultz, Alex Davis, Kevin R. Phipps, e Courtney Fishell.

Dylan's New Nightmare è un film particolarmente interessante per i fan poiché riporta in scena Hughes, che ha interpretato il personaggio di Dylan Porter, il figlio minore di Heather Langenkamp, nel film meta-horror Wes Craven's New Nightmare. A vestire i panni di Dylan ci pensa Miko Hughes.

Il nuovo film fan-made dovrebbe arrivare nell'estate del 2023 ed è ancora supportabile tramite la campagna su Indiegogo. Nel frattempo vi ricordiamo che la casa in cui è stato girato Nightmare - Dal profondo della notte è ufficialmente fuori mercato: a inizio anno, infatti, l'iconica location è stata venduta per quasi 3 milioni di dollari. Sebbene il suo indirizzo sia stato cambiato in 1428 Elm Street dopo l'uscita del film, la casa in realtà si trova a Los Angeles, dove è stato girato lo slasher degli anni '80.