Dylan O'Brien si sdoppia nella dark comedy queer che ha scosso il Sundance

Uno dei film più discussi dell'ultimo Sundance Film Festival è stato senza dubbio Twinless di James Sweeney, con protagonista Dylan O'Brien, dopo che alcune scene della dark comedy erano trapelate illegalmente.

Ora è stato distribuito il trailer ufficiale del film che propone la star di Maze Runner e Teen Wolf in una doppia versione inedita nei panni di due gemelli.

Il trailer di Twinless con protagonista Dylan O'Brien

In Twinless, l'attore interpreta Roman, un fratello in lutto per aver perso il gemello Rocky, sempre interpretato da O'Brien, a causa di un incidente davvero assurdo. Tuttavia, Roman trova un potenziale nuovo fratello in un altro uomo, Dennis, interpretato dal regista James Sweeney. Il trailer mostra anticipazioni del rapporto tra Roman e Dennis.

Il cast di Twinless

Il nuovo 'fratello' potrebbe però essere connesso alla morte di Rocky. Twinless è il secondo lungometraggio diretto da Sweeney dopo Straight Up del 2019: "James Sweeney fa un salto di qualità con questa storia sicura di sé ed estremamente intelligente su due ragazzi che si incontrano in un gruppo di supporto per chi ha perso un gemello" si legge nella recensione di IndieWire.

La storia di Twinless e l'uscita del film nelle sale

La sinossi di Twinless approfondisce meglio la trama del film: "In Twinless, due giovani si incontrano in un gruppo di supporto per gemelli sopravvissuti e formano un'amicizia improbabile. Roman (Dylan O'Brien) e Dennis (James Sweeney) cercano conforto e identità senza le rispettive metà, diventando presto inseparabili al di fuori del gruppo. Ma quando Roman conosce la solare collega di Dennis, Marcie (Aisling Franciosi), tutto si rivela diverso da come sembra, poiché entrambi gli uomini nascondono segreti che potrebbero mandare tutto all'aria".

Nel cast di Twinless, oltre a Dylan O'Brien, James Sweeney e Aisling Franciosi figurano anche Lauren Graham, Tasha Smith, Chris Perfetti, François Arnaud.