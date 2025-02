Dylan O'Brien: il Sundance ha ritirato Twinless dalla piattaforma online dopo il leak delle scene di sesso gay

Twinless, commedia drammatica con Dylan O'Brien presentata al Sundance in concorso, è stata ritirata dal sito di streaming del festival Sundance dopo alcune scene di sesso omosessuale e altri contenuti del film sono trapelati online. Parti del film sono finite in rete dopo l'annuncio dei premi. La pellicola ha conquistato l'ambito premio del pubblico del festival venerdì, oltre a vincere il premio speciale della giuria per la performance di Dylan O'Brien.

Twinless è il secondo film a essere ritirato dal sito del Sundance quest'anno. Anche Selena y Los Dinos, un documentario sulla cantante tejana Selena, è stato cancellato dal servizio dopo che il film "ha subito una serie di violazioni del copyright", il che significa che sarebbe stato piratato e diffuso anche online. È stato riferito che i fan stavano inserendo vari brani musicali di Selena y Los Dinos su TikTok e Instagram.

"Il film Twinless è stato vittima di alcune violazioni del copyright su varie piattaforme di social media, pertanto il festival, in collaborazione con i registi, ha deciso di rimuoverlo dalla piattaforma online del Sundance Film Festival. Siamo spiacenti che i possessori del biglietto online non potranno più accedere al film", ha detto in un comunicato un portavoce del Sundance.

"Ai possessori dei biglietti verranno forniti dei voucher per la proiezione degli altri film in programma. Siamo consapevoli e ci rammarichiamo della delusione che ciò potrebbe causare. Tuttavia, parte del nostro impegno nel sostenere i registi indipendenti è garantire che possano proteggere l'arte che hanno creato, ora e in futuro". Il festival ha, inoltre, affermato che coopererà con le forze dell'ordine locali, statali e federali su tutte le questioni relative alla pirateria.

Il team di Twinless al Sundance 2025

Il Sundance vittima della pirateria online

Un insider ha rivelato a Variety che Twinless avrebbe subito numerosi spoiler su eventi chiave della trama che rovinano la visione del film, ancora alla ricerca di un distributore. Il regista e interprete James Sweeney sembrava aver preso con filosofia l'incidente tanto che lo scorso venerdì, quando ha ritirato il premio del pubblico, ha scherzato dicendo che gli spettatori sembrano aver apprezzato il materiale piratato. La maggior parte di queste clip sono state rimosse dal web, ha aggiunto la fonte.

Due addetti ai lavori che conoscono bene la problematica emersa al Sundance rivelano che a diffondere le clip incriminate sui social media sarebbero stati fan appassionati della cantante Selena e di Dylan O'Brien. Negli ultimi anni il Sundance ha realizzato centinaia di proiezioni digitali con sicurezza avanzata senza problemi. Speriamo che l'incidente di quest'anno non infici la pratica apprezzata dal pubblico impossibilitato a recarsi nello Utah.