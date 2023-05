Jason Reitman racconterà il dietro le quinte della serata di apertura del Saturday Night Live

Jason Reitman sembra essere pronto per una nuova collaborazione con la Sony Pictures. Prime fonti dicono che il regista racconterà ciò che accadde dietro le quinte durante la premiere di uno degli show più iconici della storia della tv, il Saturday Night Live.

Secondo quanto riportato da Deadline, Jason Reitman sarà ancora una volta dietro la macchina da presa per dirigere una pellicola per la Sony, ancora senza titolo, in cui verranno rivelati i dettagli della prima serata del Saturday Night Live. Reitman tornerà a collaborare con il suo co-sceneggiatore di Ghostbusters: Legacy, Gil Kenan, per scrivere la sceneggiatura.

Il film riporterà gli spettatori all'11 ottobre 1975, a quel momento in cui dove una troupe di giovani comici e scrittori ha cambiato per sempre la televisione. Quello che accadde quella notte dietro le quinte arriverà dunque sul grande schermo. La grandezza di quella notte, partendo dai minuti che hanno preceduto la famigerata frase: "In diretta da New York, è sabato sera".

La sceneggiatura si baserà su una serie di interviste condotte da Reitman e Kenan con il cast, gli sceneggiatori e la troupe ancora in vita.

Intanto, Reitman e Kenan sono attualmente impegnati nella produzione del seguito di Ghostbusters: Afterlife per Sony Pictures, diretto da Kenan. I due hanno infatti firmato un contratto di produzione con la Sony Pictures.