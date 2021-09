Dwayne Johnson traslocatore? Più o meno... Ecco l'iniziativa di una ditta di traslochi irlandese

Se dovete traslocare e avete bisogno di muscoli, perché non chiamare Dwayne Johnson? Certo, come se The Rock adesso venisse a sposare i divani per noi... Beh, avete ragione, non è proprio lui a lavorare per questa ditta di traslochi irlandese, ma ci va vicino.

L'azienda My Baggage, con sede nell'Irlanda del Nord, offre infatti un servizio speciale in cui un muscoloso sosia di The Rock vi aiuterà a "impacchettare e trasportare i vostri averi, tenere aggiornati i clienti sugli spostamenti e lo sviluppo del trasloco, e forse anche intrattenerli con un aneddoto o due su quando l'attore ha impersonato una fatina dei denti in un film con Julie Andrews" come recita il post sul blog della ditta.

Stando a quanto riportato anche da CBR, infatti, il servizio - che costerebbe al cliente tra i 500 e i 750 dollari per un giorno di lavoro - è disponibile in diversi paesi, tra cui Australia, Spagna, Nuova Zelanda e Canada.

Ma perché chiedere proprio a lui? Ovviamente perché l'attore di Fast & Furious e Black Adam "ha alle spalle un ampio e vario set di esperienze che lo rendono la persona adatta per questo lavoro. Può offrirvi i migliori consigli per i traslochi e i trasferimenti all'estero, e aiutarvi a trasportare efficientemente i vostri bagagli".

Beh, se siete nel mezzo di un trasloco e non sapete cosa fare, ora sapete chi chiamare. Dopotutto, chi meglio di un sosia di un supereroe per accorrere in vostro aiuto?