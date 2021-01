Dwayne Johnson condivide il primo trailer di Young Rock, la serie sulla sua vita

Dwayne Johnson ha condiviso il primo trailer della serie Young Rock, il progetto che debutterà su NBC il 16 febbraio per raccontare la vita della star che ha sfondato nel mondo del cinema dopo essere diventato famoso grazie al wrestling.

Il video, pubblicato pochi giorni dopo il primo anniversario della morte del padre dell'attore, si apre ricordando che ogni eroe ha un passato e quello di Johnson comprende anche avere dei ridicoli baffi a quindici anni. Il filmato regala poi alcune sequenze del divertente progetto che rivelerà molte curiosità sulla famiglia di Johnson.

Dwayne Johnson ha accompagnato il video promozionale alla serie, di cui è produttore, scrivendo: "Signore e signori, ecco il primo sguardo alla serie Young Rock. Vorrei realmente che mio padre fosse ancora qui per vedere questo progetto. Sarebbe stato così orgoglioso. E sì, stavo decisamente vincendo sulla pubertà a quindici anni e diventando un magnate della tequila quando avevo 10 anni. Non vedo l'ora di far sorridere voi e le vostre famiglie e condividere alcune lezioni di vita che ho appreso lungo il percorso".

Il progetto per il piccolo schermo, in cui The Rock è impegnato come produttore e protagonista, mostrerà la sua infanzia, gli anni trascorsi al liceo e quelli in cui era all'Università di Miami per giocare a football, seguendo gli alti e bassi della sua vita fino al successo ottenuto nel wrestling e nel mondo del cinema.

Nel cast ci saranno anche Joseph Lee Anderson, Stacey Leilua, Adrian Groulx, Bradley Constant, Uli Latukefu, Ana Tuisila, Fasitua Amosa e John Tui.

Nahnatchka Khan è la creatrice dello show e Dwayne Johnson ha già spiegato che ha collaborato con lei esaminando la costruzione di ogni personaggi, essendo persone reali che fanno ancora parte della sua vita o che, purtroppo, non sono più accanto a lui, volendo quindi mostrarne una rappresentazione autentica e corretta.