Young Rock 2: Sean Astin si unisce a Dwayne Johnson per la seconda stagione

Sean Astin si unisce agli altri membri del cast di Young Rock per la seconda stagione della serie ispirata a diversi capitoli della vita del celeberrimo Dwayne Johnson.

Secondo quanto riferito da Variety, Sean Astin ha ufficialmente firmato per entrare a far parte del cast della seconda stagione di Young Rock, la sitcom basata sulla vita di Dwayne Johnson, famosissimo attore ed ex-wrestler statunitense.

Astin interpreterà il ruolo del dottor Julian Echo, la nemesi d'infanzia di Dwayne: il dottore nutre ancora rancore nei suoi confronti e cerca di sabotare la campagna presidenziale della superstar. La notizia del casting di Sean arriva dopo il recente annuncio relativo a Arlyn Broche, la quale è stata scelta per il ruolo di Dany Garcia, l'amante del college di Johnson, che ora è la sua socia in affari alla Seven Bucks Productions.

Ispirato dall'incredibile infanzia di Dwayne Johnson, lo show è interpretato dallo stesso The Rock e da Joseph Lee Anderson, Stacey Leilua, Adrian Groulx, Bradley Constant, Uli Latukefu, Ana Tuisila, Fasitua Amosa e John Tui. "La sitcom si concentra su diversi capitoli della sua vita", recita la sinossi. "Dal crescere in una famiglia resiliente, all'essere circondato dai personaggi selvaggi del mondo del wrestling, fino al giocare a football presso l'Università di Miami."

Young Rock è stata scritta da Nahnatchka Khan e Jeff Chiang, che sono anche produttori esecutivi insieme a Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz e Jennifer Carreras. La serie è una coproduzione tra Universal Television, Seven Bucks Productions e Khan's Fierce Baby Productions.