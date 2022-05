Dwayne Johnson, sua figlia ha un nuovo nome da wrestler

Simone Johnson, la figlia di Dwayne Johnson, ha scelto il suo nuovo nome da wrestler; la ragazza si chiamerà Ava Raine.

Dopo mesi trascorsi ad allenarsi al WWE Performance Center, Simone Johnson (la figlia di Dwayne Johnson) ha scelto il suo nuovo nome da wrestler. La ragazza ha rivelato su Twitter che si chiamerà Ava Raine.

Quando sua figlia ha annunciato di aver firmato il contratto con WWE, Dwayne Johnson ha dichiarato: "I sogni non sono soltanto per i sognatori. Congratulazioni alla mia primogenita Simone. Porta in alto il nome della famiglia ma fa' che la tua vita sia costruita soltanto sui tuoi sogni. Sono così orgoglioso. Continua a sognare e lavora duramente".

"So che ha il tarlo del business. Ha preso l'amore da suo padre", ha detto Triple H di Simone Johnson nel 2019. "Se chiedete a The Rock, non c'è niente di simile a quell'elettricità, a quel legame che ha con le persone. Tutto deriva dal suo periodo in WWE. Il suo amore per questo è evidente. Credo che anche lei lo veda. Ce l'ha nel sangue. So che lui è molto interessato, come lo sono io, alla formazione continua e a fare tutto nel modo giusto. So che crede che sia un'attività meravigliosa. So che sarebbe orgoglioso che lei ne facesse parte. Credete che parleremo di lei ancora in futuro? Sarebbe difficile non farlo".