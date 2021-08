Dwayne Johnson, il suo sosia è un poliziotto e la somiglianza è incredibile (FOTO)

Un ufficiale di polizia dell'Alabama, definito il sosia di Dwayne Johnson, si è trovato al centro di un vero e proprio fenomeno virale online dopo che molti utenti hanno postato delle foto sui social media facendo notare la somiglianza tra il suddetto poliziotto e l'attore statunitense, somiglianza talmente incredibile da rasentare l'inquietante.

Il poliziotto è stato paragonato all'attore di Jumanji, 49 anni, noto anche come The Rock, dopo che una sua foto è stata caricata sulla pagina Facebook dell'ufficio dello sceriffo della contea di Morgan. Eric Fields, il tenente di pattuglia, nella foto in questione sorride mentre si appoggia a un furgone della polizia.

L'immagine, che da allora ha ricevuto più di 1.800 like, ha portato gli utenti dei social media a fare il confronto con l'ex star del Wrestling. Gli utenti di Facebook sono rimasti scioccati dalla somiglianza tra i due uomini, che si ritiene non si siano mai incontrati.

Una persona ha commentato: "Perché The Rock è in questa foto? Mi stavo solo chiedendo cosa ci facesse lì, accanto a un furgone della polizia". Il sosia ha anche suscitato una battuta piuttosto esilarante in un utente online: "Dwayne The Cop Johnson", ovvero "Dwayne Il Poliziotto Johnson".

La somiglianza tra i due è anche apparsa sull'app video TikTok, dove un utente ha invitato i follower a guardare lo snap: "Non penso proprio che siate pronti per questo perché è una cosa davvero folle. Guardate questo video. Non potete dirmi che non è il signor Dwayne".