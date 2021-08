Dwayne Johnson, la sorpresa a un bus turistico pieno di fan: "Sapete dove posso trovare The Rock?"

Dwayne Johnson ha sorpreso per strada un bus turistico pieno di fan e ha chiesto loro, con fare ironico, se sapessero dove poter trovare The Rock

Dwayne Johnson sa come prendere i suoi fan ed è certamente in grado di realizzare alcuni dei loro più arditi desideri. Nel corso della giornata di sabato scorso, The Rock è uscito di casa in auto e ha notato un bus turistico pieno di persone. Così, ha deciso di far loro una sorpresa.

Com'è possibile notare attraverso il video postato dall'attore stesso nel suo profilo Instagram, Dwayne Johnson ha voluto fare una sorpresa alle persone di un bus turistico che girava nel suo quartiere. Nel video, l'attore racconta: "Oggi facciamo qualcosa di divertente. Ho notato questo bus turistico che gira sempre nel mio quartiere". Poi, affacciandosi dal finestrino e rivolgendosi alle persone sul bus turistico, Dwayne Johnson ha chiesto: "Ehi, ragazzi, come state? Sapete dove posso trovare The Rock?".

Immediate le urla di eccitazione da parte delle persone sedute all'interno del bus turistico, che hanno fatto di tutto per prendere i loro smartphone e rendere indelebile questo momento, a tal punto da spingere l'attore a dire: "Tranquilli, aspetto!". Prima di andare via, poi, Dwayne Johnson ha concluso dicendo: "Divertitevi. Vi voglio bene anche io!".

Infine, rivolgendosi al suo smartphone, il protagonista di Jungle Cruise ha detto: "Beh, è un ottimo modo per iniziare il mio sabato!". Nella caption che accompagna il video, Dwayne Johnson ha dichiarato: "Hey, ragazzi, sapete dove posso trovare The Rock? Mi piace salire sulla mia macchina e sorprendere le persone nei bus turistici. Si tratta di una delle caratteristiche più belle del mio lavoro - rendere felice qualcuno".

Non è la prima volta che Dwayne Johnson esprime idee e sensazioni del genere. Nel corso della quarta edizione degli Hollywood Critics Association Film Awards, l'attore ha ricevuto il Trailblazer Award e, attraverso un videomessaggio in cui ha espresso il suo sostegno alla Fondazione Make-A-Wish, ha dichiarato: "Voglio ricordare che chi ha ricevuto la fortuna di trovarsi in una posizione in cui può fare del bene, non deve mai dimenticare di creare momenti e occasioni del genere. Il nostro potere è proprio questo! Non importa la cifra che hai nel conto in banca o che macchina guidi. Queste sono stupidaggini. Ciò che conta è come fai sentire gli altri!".