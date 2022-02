Dwayne Johnson: lo scherzo delle figlie con dentifricio e crema da barba è esilarante (VIDEO)

Le figlie di Dwayne Johnson, Jasmine, 6 anni, e Tiana, 3, si sono nuovamente dedicate al loro "gioco preferito", quello di fare scherzi al loro papà, il quale ha trovato esilarante la loro ultima burla chiamata "Papà, chiudi gli occhi e abbassa la faccia".

In un video pubblicato su Instagram questa domenica, Johnson, 49 anni, ha mostrato l'esatto momento in cui Jasmine gli ha riempito la faccia con una combinazione di dentifricio e crema da barba. Nella clip, si possono sentire le due bambine che chiedono al padre di abbassare la sua faccia.

"Cosa vuoi dire con 'abbassare la faccia'?" risponde nervosamente l'ex star della WWE, aggiungendo: "Non colpirmi proprio lì", mentre si protegge la zona inguinale. "Tappati il naso", gli consiglia Jasmine, prima di appiccicare un tovagliolo di carta pieno del suddetto intruglio sulla faccia della star.

Nella didascalia del video, Dwayne Johnson ha scritto: "Come vedete almeno ho imparato a proteggere i gioielli, anche se non ho ancora imparato la lezione, non dovrei più giocare a questo gioco! Ehi, sono piccole solo una volta dopotutto, quindi giocherò a questo gioco fino a quando lo vorranno. Questa combinazione brucia gli occhi tra l'altro."