Dwayne Johnson risponde alle critiche per lo 'scarso contributo' alle vittime di Maui

Dwayne Johnson ha scelto Instagram per rispondere alle critiche relative al suo 'scarso contributo' alle vittime degli incendi di Maui.

Dwayne Johnson ha risposto alle critiche ricevute a causa di quello che molti hanno considerato come uno "scarso contribuito" nei confronti delle vittime di Maui. L'attore, che ha istituito un fondo per gli aiuti insieme ad Oprah Winfrey con una donazione congiunta di 10 milioni di dollari, ha scelto Instagram per parlare dell'accaduto.

Dopo aver creato il fondo insieme alla Winfrey, Johnson ha chiesto ai suoi fan di contribuire con donazioni mensili al fine di sostenere coloro che hanno perso la propria abitazione a causa degli incendi a Lahaina e Kula. Molte persone hanno criticato le due star, sostenendo che celebrità multimilionarie come Winfrey e Johnson avrebbero potuto semplicemente versare di più nel fondo anziché chiedere supporto finanziario a persone meno abbienti.

"Quando abbiamo lanciato il fondo c'è stata una reazione negativa", ha detto Johnson in un video pubblicato domenica su Instagram. "Lo capisco e lo comprendo completamente, e avrei potuto fare di meglio - e la prossima volta lo farò. Mi dite sempre la verità, che sia buona o cattiva, la apprezzo sempre e la proteggerò, la conversazione sincera tra di noi significato tutto per me, imparerò, crescerò e farò meglio".

Durante il video, Dwayne Johnson ha anche parlato della "forza del popolo di Maui", definendo ispiratrice la resilienza degli isolani sfollati: "Guardare le famiglie e la comunità riunirsi dopo questa tragedia è una vera ispirazione per me, e sono orgoglioso del nostro popolo polinesiano. Grazie a tutti coloro che hanno aiutato inviando risorse, amore e preghiere a tutte le persone colpite dagli incendi".