Dwayne Johnson fa piangere sua madre dopo averle comprato una nuova casa: "Goditela mamma"

'Grazie a Dio per avermi benedetto affinché certe cose possano accadere', ha scritto Dwayne Johnson nella didascalia di una clip in cui sorprende sua madre con la sua nuova casa.

Dwayne Johnson ha appena sorpreso sua madre comprandole una nuova casa: la star di Jungle Cruise ha condiviso alcune clip, con Somewhere over the Rainbow di Israel Kamakawiwo'ole in sottofondo, durante le quali sua madre Ata Johnson vede la sua nuova abitazione per la prima volta.

"Ti voglio bene mamma. Sorpresa!" ha scritto Johnson nella lunga didascalia di Instagram. "Quando ero un ragazzino, odiavo quando mia madre piangeva. Oggi accetto molto volentieri le sue lacrime di gioia. Ho sorpreso mia madre e le ho comprato una nuova casa".

"Ho impiegato 8 settimane assieme al mio team di progettazione per prepararla affinché potesse varcare la porta di casa per la prima volta e vedere che tutto all'interno era nuovo di zecca", ha aggiunto la star. "Sono stato molto fortunato perché sono riuscito a comprarle più di una casa nel corso degli anni".

"Ma questa è speciale come mi ha detto più e più volte negli ultimi giorni: 'Dopo una vita di viaggi voglio che questa casa sia l'ultima. Questo è il mio sogno'", ha concluso Dwayne Johnson. "Mamma, non c'è sensazione più bella che renderti felice, bentornata a casa, goditela!".