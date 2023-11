Dwayne Johnson: alcuni partiti volevano che si candidasse per diventare presidente degli Stati Uniti

Dwayne Johnson ha svelato che alcuni partiti politici, nel 2022, gli hanno chiesto di partecipare alle elezioni presidenziali.

A scatenare i tentativi di coinvolgere la star del cinema nella politica sono stati dei sondaggi che avevano rivelato che ben il 46% degli americani, nel 2021, avrebbero votato per lui.

Le rivelazioni dell'attore

Dwayne Johnson potrebbe entrare in politica?

Durante il podcast di Trevor Noah intitolato What Now?, disponibile su Spotify, Dwayne Johnson ha ricordato: "Quello è stato un interessante sondaggio e mi sono davvero emozionato per il risultato. E sono rimasto realmente stupito. Sono stato davvero onorato".

The Rock ha quindi rivelato: "Alla fine dell'anno... Nell'anno 2022, ho ricevuto una visita dai partiti che mi chiedevano se avrei partecipato alle elezioni presidenziali e se potessi farlo. Ed è stato qualcosa di davvero importante, è venuto fuori dal nulla. Ed è stato un partito dietro l'altro".

Dwayne Johnson e la statua di cera con il colore di pelle sbagliato: "Ha decisamente bisogno di miglioramenti"

Dwayne ha sottolineato: "Citavano quel sondaggio. Parlavano inoltre delle loro ricerche approfondite che avrebbero dimostrato, che se avessi intrapreso quel percorso...". L'attore ha infatti fatto riferimento all'approvazione da parte dei cittadini nei confronti di una sua eventuale candidatura, tuttavia Johnson ha ammesso che odia molte cose della politica.

Alcuni anni fa Dwayne Johnson aveva parlato di una possibile carriera in politica dichiarando: "Amo essere un papà ed è per me la cosa più importante, la mia priorità, specialmente in questo periodo così importante nella vita delle mie figlie". Ora la star ha ribadito che le sue priorità non comprendono entrare in politica, nonostante abbiano cercato di fargli cambiare idea: "So cosa vuol dire avere un lavoro che ti porta distante da casa... Non voglio stare distante dalle mie bambine. E quella è stata una delle discussioni principali con i partiti, che rispondevano 'Sì, ma altri lo hanno fatto lo stesso!'".