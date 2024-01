Dwayne Johnson ottiene tutti i diritti sul marchio 'The Rock' grazie all'accordo con TKO Group

Dwayne Johnson è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di TKO Group, ottenendo inoltre i diritti di proprietà relativi al marchio The Rock. L'accordo prevede la creazione di nuovi servizi e merchandise in collaborazione con WWE.

Il soprannome The Rock era nato dal padre di Dwayne Johnson, Rocky Johnson, che era stato il primo campione nero nella storia della World Wrestling Entertainment insieme a Tony Atlas.

La famiglia della star ha infatti un legame profondo con il mondo del wrestling, considerando che il nonno dell'attore era Peter Maivia, un wrestler professionista samoano-americano.

Ari Emanuel, CEO di TKO, ha dichiarato: "Sono elettrizzato nel collaborare con Dwayne e accogliere il suo immenso talento nel consiglio di amministrazione di TKO. Dwayne ha un'incredibile esperienza nel creare contenuti e brand riconosciuti a livello globale dai consumatori, e avrà un ruolo chiave nel realizzare le nostre ambizioni per TKO".

L'attore, da tempo, si impegna nel creare contenuti legati a eventi sportivi, sponsorship, collaborazioni e opportunità via social media tramite le sue attività per Seven Bucks Productions, Teremana Tequila, ZOA Energy, Project Rock e United Football League.

Dwayne ha sottolineato: "Mio nonno, il Grande Capo Peter Maivia, e mio padre, Rocky 'Soulman' Johnson, non avrebbero mai potuto pensare che sarebbe arrivato questo giorno. Ed è per questo che sono davvero onorato nell'avere un posto al tavolo che ha decenni di storia ed è legato alla mia famiglia. Un tavolo che proprio la mia famiglia ha aiutato a costruire. Far parte del Consiglio di Amministrazione di TKO e prendere totalmente il controllo del mio nome, 'The Rock', non solo non ha precedenti, ma è un'incredibile fonte di ispirazione".