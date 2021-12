Dwayne Johnson e il tenero Natale con la mamma Ata: ecco cosa le ha regalato (VIDEO)

Dwayne "The Rock" Johnson ha trascorso il Natale con la sua famiglia, anche con la sua mamma Ata, alla quale ha fatto un dono speciale facendola rimanere a bocca aperta.

Ata Johnson, infatti, ha trascorso il Natale con Dwayne Johnson e la sua famiglia, con le sue figlie Simone, Jasmine e Tiana, e ha ricevuto un regalo davvero enorme da parte del figlio, come vediamo nel video pubblicato su Instagram. Per dimostrare il suo grande amore alla mamma, The Rock le ha regalato una Cadillac nuova di zecca, un regalo molto importante:

"Oggi ho sorpreso mia mamma con una macchina nuova per Natale. Era scioccata."

Oltre al video, l'attore ha pubblicato molte foto della mamma dopo aver ricevuto il regalo, insieme alle nipotine in auto gioiose e piene di energia. Dwayne Johnson è noto per essere molto generoso con i suoi fan e ha persino cantato tanti auguri alla nonna di 102 anni di un suo ammiratore.

La star viene da una famiglia piuttosto numerosa e ha condiviso così tanti momenti preziosi con le sue figlie che ama condividere con il mondo intero. Questo gesto verso la mamma, che lui ama tantissimo, non stupisce anzi fa credere ancora di più nella magia del Natale.