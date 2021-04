Dwayne Johnson: "Io Presidente degli USA? Sarebbe un onore"

Secondo un sondaggio a cui ha dato vita Newsweek, il 46% degli americani voterebbe Dwayne Johnson qualora si candidasse come Presidente degli Stati Uniti. Il celebre The Rock ha ringraziato i suoi fan, ha fatto ironia sul sondaggio e ha dichiarato che, per lui, servire il popolo americano e la nazione sarebbe un vero onore.

Dwayne Johnson è uno degli attori più noti al mondo e la sua fanbase è davvero straordinaria. Non sorprende, quindi, leggere che ben il 46% dei partecipanti al sondaggio lanciato da Newsweek voterebbe il protagonista di Jumanji come nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America. Attraverso il suo account Instagram, The Rock ha postato il risultato del sondaggio e ha dichiarato: "Vi ringrazio umilmente. Non credo proprio, però, che i Padri Fondatori abbiano mai pensato a un Presidente alto più di 1.90 m, pelato, tatuato, di origini miste e accanito bevitore di tequila. Se dovesse mai succedere, servire il popolo americano sarebbe un vero onore per me!".

Jumanji - The Next Level: Dwayne Johnson e Kevin Hart in una scena del film

Ironicamente, Dwayne Johnson sta concorrendo alle elezioni presidenziali statunitensi del 2032 nel suo nuovo show, Young Rock, ambientato in tre epoche storiche diverse. Già nel 2016 The Rock ringraziò il supporto da parte dei suoi numerosissimi fan che dichiararono di vederlo bene nei panni di Presidente degli Stati Uniti e disse che, qualora avesse potuto fare qualcosa, lo avrebbe fatto molto volentieri.

Come riportato da Comic Book, a questo proposito, l'attore aveva dichiarato: "Se sentissi di poter fare veramente la differenza e di potermi trasformare in un leader per la mia comunità beh, proverei e mi assumerei la responsabilità!".