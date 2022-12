Dwayne Johnson ha rifiutato un cameo in Shazam: Fury of the Gods?

Dwayne Johnson, star di Black Adam, avrebbe rifiutato un cameo nel cinecomic DC Shazam! Furia degli Dei. Questa la notizia pubblicata nelle ultime ore da Screenrant.

Secondo quanto riportato dal sito, Umberto Gonzalez di The Wrap ha dichiarato in un Tweet che a Dwayne Johnson sarebbe stata offerto un cameo in Shazam! Furia degli Dei. Parte che sarebbe stata rifiutata dallo stesso attore il quale sarebbe dovuto apparire nei panni del suo personaggio del DCU.

Nessun commento è stato rilasciato, fino a questo momento, da Johnson, dal team creativo e da Warner Bros. Discovery e DC Studios.

Il rifiuto da parte dell'attore di prendere parte a Shazam 2, riporta la mente alle voci, giunte lo scorso mese, secondo cui l'attore di Black Adam non avrebbe gradito il primo Shazam. Voci di corridoio che, tuttavia, non sono state commentate da Johnson.

Black Adam: secondo un report Dwayne Johnson non sopporta Shazam!. Sarà vero?

Viene quindi da chiedersi cosa sia realmente accaduto dietro le quinte. Dwayne Johnson ha rifiutato un ruolo nel secondo capitolo di Shazam!? Le parole relative al primo film, che non sono mai state commentate, rappresentano il pensiero dell'attore? Non resta che attendere una conferma, o smentita, da parte del volto di Black Adam, se mai dovesse arrivare.