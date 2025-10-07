Dwayne Johnson sul flop di The Smashing Machine: "Non puoi controllare i risultati al botteghino"

Dwayne Johnson non ha vissuto un periodo idilliaco al box-office nonostante la sua storia ricca di successi al botteghino. L'ultimo film nel quale ha recitato, The Smashing Machine, è stato un vero e proprio flop.

Il dramma targato A24 ha incassato soltanto 5,9 milioni di dollari negli USA. Nonostante il fallimento di The Smashing Machine al box-office, Dwayne Johnson vive tutta la situazione con grande serenità.

Dwayne Johnson reagisce serenamente al flop di The Smashing Machine

Si tratta del peggior risultato al box-office per l'ex wrestler ma la sua reazione è assolutamente tranquilla: "Dal profondo del mio cuore, grazie a tutti coloro che hanno visto The Smashing Machine" ha scritto Johnson in un post "Nel nostro mondo della narrazione, non puoi controllare i risultati al botteghino ma quello che ho capito è che puoi controllare la tua performance, e il tuo impegno a scomparire completamente e andare altrove. E correrò sempre verso quella opportunità".

Dwayne Johnson in una scena di The Smashing Machine

"È stato un onore trasformarmi in questo ruolo per il mio regista, Benny Safdie. Grazie fratello per aver creduto in me" ha aggiunto The Rock "La verità è che questo film mi ha cambiato la vita. Con profonda gratitudine, rispetto e radicale empatia, DJ".

L'altro lato della medaglia di The Smashing Machine

Il flop al box-office di The Smashing Machine contrasta con l'ottimo riscontro della critica alla Mostra del Cinema di Venezia, in cui Benny Safdie si è aggiudicato il premio per la miglior regia.

Dwayne Johnsonnel film interpreta Kerr, due volte campione del mondo dei pesi massimi UFC, con Emily Blunt nel ruolo di sua moglie. Il film è basato su una storia vera e narra la burrascosa relazione di Kerr, tra gli alti e bassi nella carriera nell'MMA, comprese i suoi periodi difficili causati dalle dipendenze. La carriera di Kerr è iniziata nel 1997 e si è conclusa nel 2009.