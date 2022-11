Dwayne Johnson elogia Henry Cavill: "Il suo è il Superman più grande di sempre"

Dopo voci contrastanti durate anni, Superman ha fatto finalmente ritorno nell'alveo del DC Universe e per lui si prevedono grandi piani in futuro. Tutto merito di Dwayne Johnson e del produttore di Black Adam, Hiram Garcia.

Festeggiando l'uscita in digital donwload del nuovo cincecomic DC, Dwayne Johnson ha voluto elogiare l'interpretazione di Henry Cavill nei panni dell'uomo d'acciaio: "Per me non c'era alcun altro Superman da far tornare. Henry Cavill è il Superman della nostra generazione e, a mio avviso, il Superman più grande di sempre. E faccio questa affermazione con grande rispetto nei confronti degli altri attori, soprattutto Christopher Reeve".

Il Superman di Henry Cavill è apparso nella scena post-credits di Black Adam, lanciando le basi per un futuro scontro tra i due. Con James Gunn e Peter Safran a capo dei DC Studios i fan sperano finalmente di vedere un sequel di Man of Steel (2013) e nuovi progetti incentrati sull'uomo d'acciaio.

Black Adam è arrivato sui vari portali di streaming il 22 novembre per poi uscire in 4K, Blu-ray e DVD martedì 3 gennaio 2023.