Dwayne Johnson: "Ecco come una stretta di mano mi ha cambiato la vita"

Dwayne Johnson è una delle celebrità più conosciute al mondo, ma prima di diventare The Rock e passare alla storia non solo come campione di wrestling, ma anche come uno degli attori più ammirati a Hollywood, anche lui ha avuto bisogno di essere indirizzato sulla giusta strada, come ci ricorda in un video su Instagram nel quale parla di una stretta di mano che gli ha cambiato la vita e nel nuovo episodio di Young Rock.

Tutti amano The Rock, al punto da nominarlo spesso anche quando si parla di futuri candidati alla presidenza americana. Eppure, come d'altronde ogni eroe che si rispetti, anche l'interprete di Black Adam ha avuto dei momenti difficili che hanno segnato il proprio passato, e dei momenti chiave che hanno scolpito il proprio futuro, e in un post su Instagram Johnson ha voluto renderli noti a seguito del più recente episodio della serie tv di NBC Young Rock.

"Salute alle seconde opportunità e ai momenti che hanno cambiato la tua vita" ha scritto l'attore nella caption del post "Qualche elemento per approfondire il contesto e la backstory dell'episodio di stasera di #YoungRock. Abbiamo tutti dei momenti decisivi e delle persone che hanno cambiato la direzione delle nostre vite. Io vorrei ringraziare il coach Jodi Cwik per aver visto il potenziale in quel ragazzaccio che ero all'epoca".

Cwik era il coach di football del liceo in cui Dwayne Johnson si era da poco trasferito quando aveva 15 anni e una fedina penale non esattamente entusiasmante, e colui che lo indirizzò verso la sua carriera da giocatore di football, che ha preceduto quelle per cui oggi Dawayne è più conosciuto (wrestling e Hollywood).

"Il tuo avermi stretto la mano senza lasciarla andare mi ha cambiato la vita. Riposa in pace, ci rivedremo lungo il cammino".