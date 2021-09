Dwayne Johnson dipinge le unghie della figlia di 3 anni: la foto è adorabile

La foto in cui Dwayne Johnson dipinge le unghie della figlia di 3 anni è adorabile: 'Almeno queste mani callose da dinosauro servono a qualcosa'.

Questa domenica Dwayne Johnson, 49 anni, ha condiviso una foto semplicemente adorabile sul proprio profilo Instagram in cui l'attore di Jungle Cruise è intento a dipingere le unghie di sua figlia di 3 anni, Tia, mentre la bambina sorride alla telecamera.

Nella foto Johnson è seduto su una piccola sedia mentre sua figlia, accucciata sul tavolo, tende la mano a suo padre perché le dipinga le unghie. Dwayne, a quanto pare, sa il fatto suo quando si tratta di manicure visto che la star nello scatto è equipaggiata con solvente, dischetti di cotone e una limetta per unghie.

"La mia bambina sa a chi rivolgersi per le migliori unghie in città!", ha scritto l'attore nella didascalia della foto, aggiungendo anche un commento auto-ironico: "Almeno queste mani callose da dinosauro servono a qualcosa #sundayvibes #bestmaniintown #nodiscountsthough".

Lo scorso giugno Dwayne Johnson, durante un'intervista rilasciata per la rivista People, ha insistito sul fatto che la cosa più importante che ha scoperto crescendo i suoi figli è l'importanza di essere presente: "Alcuni padri sono molto bravi ad aggiustare le cose; la mia pazienza, la mia gentilezza e la mia capacità di ascoltare mi hanno permesso di risolvere qualunque problema 'con loro' e non 'per loro'."