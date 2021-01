Dwayne Johnson criticato per la foto "intima" di sua figlia su Instagram: ecco perché

Dwayne Johnson è stato criticato per aver postato una foto troppo imbarazzante, secondo alcuni utenti, in cui compare assieme alla figlia Tiana.

Dwayne Johnson è stato recentemente criticato per aver postato su Instagram una foto ritraente la figlia mentre fa la pipì su un prato: un momento troppo intimo secondo alcuni utenti. L'immagine mostra Johnson mentre tiene la piccola Tia sollevata da terra con un meraviglioso sorriso stampato sulla faccia.

Nella didascalia Dwayne spiega: "La piccola Tia ha detto che doveva fare pipì, le abbiamo detto: 'non c'è problema tesoro, hai un pannolino, falla, dopo lo cambiamo.' Ma si è rifiutata di mettere il pannolino e ha chiesto se poteva fare pipì sull'erba. Poi ha deciso di rinegoziare di nuovo chiedendo a papà di prenderla in braccio per non 'stare in piedi sul mostro di lava', quindi sono stato costretto a tenerla mentre faceva la pipì... ovviamente tutto sulle mie nuove scarpe da ginnastica bianche."

Gli utenti hanno criticato Johnson per aver postato la suddetta foto che, secondo molti instagrammer, non è adatta al web. "Per l'album fotografico privato va bene ma non per il pubblico", ha scritto l'utente di Instagram candy.marginean.

Altri utenti hanno affermato che la condivisione dei momenti privati ​​di un bambino potrebbe essere inappropriata. "Non abbiamo il diritto di condividere i momenti privati ​​di qualcun altro - da adulto, condividi uno di te che vai in bagno se è quello che vuoi - ma non decidere per conto dei bambini", ha commentato PretzelSaturn.