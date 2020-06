Dwayne Johnson: i consigli di The Rock per tornare in palestra in sicurezza

The Rock mette in guardia i fan che stanno per tornare in palestra dopo la pandemia chiedendogli di fare attenzione e di preparare un piano prima del rientro.

Mentre le palestre riaprono, Dwayne Johnson non lesina consigli ai fa per tornare ad allenarsi nella massima sicurezza. Non che The Rock se ne sia stato con le mani in mano durante la quarantena, ma adesso il tempo dell'allenamento casalingo potrebbe essere finito.

"Ho un consiglio per poi, amici" esordisce Dwayne Johnson. "Voglio cominciare con: fate un piano preciso. Prendete una decisione chiara. Poi fate la vostra mossa, uscite fuori e allenatevi. Fate il primo passo, dovete decidervi e andare in palestra".

Sono molti i fan ad avere interpellato The Rock chiedendogli consigli per mantenersi in forma durante la clausura forzata, ma la star di Jumanji li incoraggia ad avere un piano preciso e ad avere chiaro l'obiettivo che vogliono raggiungere prima di mettere piede in palestra. Il divo prosegue:

".Questa è la prima parte del consiglio. La seconda è 'siate intelligenti'. Soprattutto quando tornerete in palestra. Ecco perché dovete avere un piano. Conoscete la vostra palestra e conoscete la situazione. Se la vostra palestra faceva schifo prima della pandemia, dovrete fare attenzione. Se la vostra palestra era un posto in cui adoravate allenarvi, fate attenzione lo stesso. Dobbiamo essere certi che voi siate protetti quando tornerete in palestra".