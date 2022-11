Dwayne Johnson ha comprato tutti gli Snickers esposti in un negozio "per un vecchio torto"

Colto da un attacco di nostalgia Dwayne Johnson è tornato in un posto che frequentava da ragazzo, e ha cercato di correggere una delle sue vecchie abitudini legate alle barrette Snickers.

L'attore, tre giorni fa, ha infatti condiviso un post su Instagram in cui mostra il modo in cui ha voluto liberarsi di un vago "senso di colpa".

In un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram personale vediamo Dwayne Johnson tornare in un 7 eleven delle Hawaii che frequentava assiduamente quando aveva circa 14 anni. All'epoca lui e la sua famiglia non se la passavano bene dal punto di vista economico, così si è ritrovato a rubare una barretta di Snickers "ogni giorno", per un bel po' di tempo.

Per correggere questa sua precedente abitudine l'attore ha quindi deciso di tornare in quell'esatto punto vendita e comprare tutte le barrette di cioccolato in esposizione, lasciandole alla mercé dei clienti. Parlando con il cassiere che lo ha servito gli ha quindi detto di regalarle a coloro che "daranno l'impressione di essere lì per rubarle".

Oltre a questo gesto, mirato a redimere il se stesso adolescente, Dwayne Johnson ha anche pagato la spesa ad alcuni clienti presenti sul posto, lasciando una lauta mancia al cassiere. In base alle sue parole sembra che avesse in mente di farlo da anni: "Non possiamo cambiare il passato e alcune delle cose stupide che potremmo aver fatto, ma ogni tanto possiamo aggiungere una piccola nota di grazia salvifica alla vita, ispirando qualche sorriso sui volti del prossimo".