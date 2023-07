Dwayne Johnson dona una cifra senza precedenti al sindacato degli attori SAG-Aftra

L'attore ed ex wrestler professionista Dwayne Johnson ha donato una somma senza precedenti, a sette cifre, alla SAG-AFTRA Foundation durante lo sciopero del sindacato degli attori, ha dichiarato all'HuffPost un rappresentante del fondo di sostegno. L'enorme somma donata da The Rock è la più grande somma forfettaria che la fondazione abbia mai ricevuto da un singolo donatore dalla sua fondazione nel 1985.

L'importo esatto della donazione di Johnson non è stato reso noto. Tuttavia, Cyd Wilson, il direttore esecutivo di SAG-AFTRA, ha dichiarato che la somma aiuterà dai 7.000 ai 10.000 membri attraverso il programma di assistenza di emergenza del sindacato. "È una chiamata alle armi per tutti noi: dobbiamo solo farci avanti come possiamo" ha detto Courtney B. Vance a Variety.

Il grande sciopero di Hollywood

I sindacati WAG (Writers Guild of America), SAG (Screen Actors Guild) e AFTRA (American Federation of Television and Radio Artists) sono in sciopero da diverse settimane contro le compagnie cinematografiche e televisive per chiedere salari equi e migliori condizioni di lavoro a Hollywood. Gli attori cinematografici e televisivi della SAG durante lo sciopero si stanno impegnando a cessare ogni lavoro coperto dal loro contratto sindacale, a non assistere ad anteprime, cerimonie, festival o premiazioni, a non rilasciare interviste sui loro lavori completati e a non promuovere progetti sui social media. Lo sciopero rappresenta la più grande chiusura dell'industria dell'intrattenimento in 63 anni e potrebbe durare tutta l'estate.

