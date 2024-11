Dwayne Johnson ammette: "A volte sono in ritardo sul set e faccio pipì nelle bottiglie"

L'attore Dwayne Johnson, in una nuova intervista, ha ammesso alcuni comportamenti bizzarri sul set dei suoi film, negando tuttavia abbiano avuto delle conseguenze su Uno Rosso.

Dwayne Johnson, in un'intervista rilasciata al magazine GQ, ha ammesso alcuni dei comportamenti sul set che erano stati commentati e criticati online qualche mese fa, negando tuttavia di essere la causa dell'aumento delle spese effettuate sul set di Uno Rosso.

All'inizio del 2024, infatti, The Wrap aveva sostenuto che i costi del film di cui è protagonista accanto a Chris Evans fossero aumentati perché arrivava in ritardo anche di otto ore sul set.

Le ammissioni di Dwayne Johnson

Uno Rosso, secondo il sito, avrebbe richiesto ben 250 milioni di dollari per essere realizzato a causa del comportamento di Dwayne Johnson, che alcuni giorni arrivava sul set anche in ritardo di 8 ore.

L'attore ha ora sostenuto: "Sì, a volte accade. Ma non si parla di quella cifra, quella era folle. Una pazzia. Ridicolo".

Dwayne sul set di Uno Rosso con Chris Evans

Il sito di The Wrap aveva inoltre sostenuto che la star del cinema avesse l'abitudine di urinare nelle bottiglie di plastica dell'acqua quando non è vicino alla sua roulotte, pur di non perdere tempo. Dwayne ha ammesso anche in questo caso: "Sì, accade... L'ho detto un migliaio di volte: 'Ehi, sono qui. Venete e fatemi delle domande. E io vi risponderò con la verità'".

L'attore ha tuttavia negato che Uno Rosso abbia subito delle conseguenze negative a causa delle sue abitudini. Il regista del film, Jake Kasdan, ha sottolineato: "Non ha mai perso un giorno di lavoro. Ha molto da fare. Alle volte può essere in ritardo, ma è così Hollywood. Accade a tutti. Onestamente, ho girato tre grandi film con lui. Non l'ho mai visto essere qualcosa di diverso rispetto ad avere un atteggiamento grandioso con ogni singola persona impegnata sul set".

L'opinione di Evans

Il suo collega Chris Evans ha aggiunto: "Per quanto riguarda quello che ho visto, paragonandolo a molto di ciò che ho vissuto sul set di altri film con altri attori che non sono solo consapevoli del tempo e degli sforzi delle altre persone, ma sono anche imprevedibili? Penso che Dwyane fosse... Sappiamo tutti esattamente cosa farà quando lo farà".

L'ex interprete di Captain America ha ricordato che Johnson la mattina, prima di arrivare sul set, andava ad allenarsi e lo sapevano tutti, oltre ad avere molti impegni professionali e personali, quindi non era sorprendente se ogni tanto era in ritardo: "Ha degli impegni specifici e lo sanno tutti, quindi si presenta quando deve farlo".

Chris ha inoltre rivelato che sul set il collega ha regalato anche centinaia di migliaia di dollari ai membri della troupe ed è sempre stato incredibilmente disponibile e cortese con tutte le persone impegnate nella realizzazione del film.