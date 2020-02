Dwayne Johnson: l'addio al padre in un commovente discorso

Dopo un periodo di silenzio e lutto privato, Dwayne Johnson dice addio al padre, la leggenda del wrestling Rocky Johnson, scomparso improvvisamente lo scorso 15 gennaio, all'età di 75 anni. La morte del famosissimo personaggio della World Wrestling Federation ha scosso tutto l'ambiente e colpito profondamente la famiglia per il suo arrivo inaspettato. In occasione del funerale di Rocky, il figlio gli ha dedicato un commovente discorso come ultimo e sofferto saluto.

La notizia della scomparsa di Rocky Johnson è arrivata come un fulmine a ciel sereno per tutti coloro che lo conoscevano e amavano. Da parte del figlio, attore e personaggio di spicco del settore wrestling (proprio come il padre), ci sono state pochissime dichiarazioni. La famiglia ha infatti preferito mantenere il proprio riserbo e la propria privacy in un momento di lutto così inatteso. Soltanto un post sull'account Instagram di Dwayne aveva interrotto la sua comprensibile pausa lontano dalle telecamere.

Il funerale è invece stata un'occasione per riconnettersi con il mondo e per dedicare gli ultimi pensieri di affetto a un personaggio che ha fatto dello sport anche un occasione di rivalsa e lotta sociale. Rocky Johnson è infatti stato il primo wrestler di colore a vincere il campionato di Tag Team insieme al collega Tony Atlas nel 1983. Dopo il suo ritiro nel 1991, Rocky si è dedicato all'allenamento del figlio, che è diventato uno dei protagonisti più amati del wrestling contemporaneo.

Nel 2008 Rocky è anche entrato nella World Wrestling Entertainment Hall of Fame, guadagnandosi un posto nella Storia del settore, l'ammirazione e il rispetto di colleghi atleti e fan da tutto il mondo. Nell'ultimo saluto di Dwayne Johnson al padre traspare infatti tutta la complessità di un legame spezzato decisamente troppo presto.