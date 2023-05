Jennifer Coolidge, Brian Cox, Dustin Hoffman e Gabrielle Union star della commedia Riff Raff

Jennifer Coolidge, Brian Cox, Dustin Hoffman e Gabrielle Union saranno i protagonisti della commedia Riff Raff.

Il cast del progetto sta iniziando a essere delineato in vista di un possibile inizio delle riprese previsto per settembre.

I primi dettagli della commedia

Riff Raff sarà diretto da Dito Montiel, mentre la sceneggiatura sarà firmata da John Pollono.

Al centro della storia ci sarà un ex criminale la cui vita tranquilla viene stravolta dal ritorno della sua vecchia famiglia che sta attendendo da tempo una resa dei conti.

Attualmente la produzione non ha svelato i dettagli dei ruoli affidati a Jennifer Coolidge, reduce dal successo di The White Lotus, Brian Cox che ha ottenuto un Emmy per Succession, Dustin Hoffman che ha da poco terminato le riprese di Megalopolis, e Gabrielle Union che sarà a breve una delle protagoniste di The Perfect Find.

Marc Goldberg, produttore tramite Signature Films, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nel collaborare con i produttori e Dito nel realizzare questo progetto. Lo abbiamo amato fin da quando abbiamo letto la sceneggiatura. Incarna il tipo di crime comedy con cui siamo cresciuti: intelligente e in grado di intrattenere. Oltre al fatto che ha il cast perfetto che porterà in vita questi personaggi coloriti".