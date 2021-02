Dustin Diamond è morto, l'interprete di Screech in Bayside School aveva 44 anni

Dustin Diamond è morto nella giornata di lunedì 1 febbraio all'età di 44 anni, in carriera era diventato famoso per il ruolo di Screech nella serie Bayside School.

A confermare la triste notizia è stata l'agenzia che si occupava dell'attore con un comunicato ufficiale.

L'annuncio dichiara: "Siamo rattristati nel confermare la morte di Dustin Diamond avvenuta lunedì 1 febbraio 2021 a causa di un cancro. Solo tre settimane fa gli era stata diagnosticata questa forma brutale e spietata di tumore maligno. In quel periodo è riuscito a diffondersi rapidamente nel suo sistema, l'unica pietà che ha dimostrato è stata un'esecuzione netta e veloce. Dustin non ha sofferto. Non ha dovuto rimanere disteso in preda al dolore. Per quello, siamo grati".

Diamond era stato ricoverato il 15 gennaio in un ospedale della Florida dove si era immediatamente capita la gravità della sua situazione.

Dustin aveva interpretato Samuel "Screech" Powers in cinque stagioni di Bayside School e in due film tv. Dal 1993 al 1994 l'attore ha interpretato anche la serie college Years ed era poi apparso in Saved by the Bell: The New Class. Nel 2009 l'attore aveva inoltre pubblicato una discussa autobiografia in cui parlava della sua esperienza sul set.

Nel revival prodotto per Peacock della serie, invece, il personaggio non era presente e la sua assenza era stata giustificata sostenendo che Screech fosse a bordo della Stazione Spaziale Internazionale con il suo robot Kevin.