Duolingo: in arrivo la serie animata The Final Test, tra sfide mortali e lezioni, ecco il trailer

La popolare app per apprendere le lingue ha svelato le prime immagini del progetto ideato per promuovere il brand in Giappone e in tutto il mondo.

Duolingo, la popolare app per imparare le lingue, ha ispirato la creazione di una serie animata di cui online è stato condiviso il primo teaser trailer.

Il debutto del progetto, intitolato The Final Test, è previsto per il 13 ottobre su YouTube.

Le prime immagini di The Final Test

Titmouse, che ha già lavorato a Big Mouth e Star Trek: Lower Decks (di cui potete leggere la nostra recensione della seconda stagione), ha realizzato cinque episodi della serie.

Duolingo: The Final Test è stata ideata per promuovere la versione aggiornata dei corsi di Giapponese dell'app e per ampliare la portata della popolarità del brand.

Nella miniserie si racconterà la storia di Duo, ma anche di altri personaggi che gli utenti conoscono molto bene come Junior e Lily, svelando come sono diventati 'custodi' della striscia ininterrotta di lezioni che gli utenti devono proteggere giorno dopo giorno.

Ecco il teaser trailer:

Cosa racconterà la serie

In The Final Test si scoprirà che i personaggi sono stati reclutati da Duo per aiutare gli studenti a rimanere motivati e nelle puntate dovranno affrontare varie sfide per non perdere di vista l'apprendimento e 'rimanere vivi'.

Ogni puntata avrà una durata di un minuto, in modo da essere in linea con le abitudini di consumo dei contenuti video da parte dei propri utenti.

Sull'app, inoltre, arriveranno nuove animazioni e widget ispirati alla serie.

Manu Orssaud, CMO di Duolingo, ha dichiarato: "Gli anime sono un fenomeno culturale globale e, per così tante persone, è la scintilla che le ha fatte entusiasmare e spinte a imparare Giapponese. Con The Final Test stiamo evocando quella passione ed espandendo l'universo dei nostri personaggi in un modo che è inaspettato, ossessionato dal non interrompere le lezioni e, senza alcun dubbio, Duolingo".