Dungeons & Dragons: Derek Kolstad, creatore di John Wick, svilupperà la serie tv

Dungeons & Dragons potrebbe diventare una serie televisiva live-action che sta venendo sviluppata da Derek Kolstad, il creatore e sceneggiatore del franchise di John Wick.

Il progetto si affiancherebbe quindi a quello del film che verrà prodotto da Paramount e Hasbro e avrà come star Chris Pine.

Derek Kolstad non è l'unico sceneggiatore coinvolto nello sviluppo dell'adattamento televisivo di Dungeons & Dragons, tuttavia per ora non sono stati rivelati i nomi degli altri sceneggiatori assunti da eOne per lavorare al progetto che affiancheranno l'ideatore dei film in cui Keanu Reeves interpreta l'ex killer su commissione John Wick.

Il mondo fantasy è già stato al centro di un adattamento cinematografico live action omonimo datato 2000 con protagonista Jeremy Irons, rivelatosi un enorme flop ai box office.

Il gioco Dungeons & Dragons, o semplicemente D&D, è stato lanciato nel 1974 e ha ottenuto la popolarità internazionale negli anni '80, ritornando poi a essere molto amato negli ultimi anni.

I giocatori possono mettersi alla prova con ricerche di tesori, missioni, incantemi, lotte tra creature e avventure di vario tipo.