Dungeons and Dragons: in arrivo il documentario definitivo

Hasbro Entertainment One ha recentemente annunciato un nuovo documentario dedicato a Dungeons and Dragons anticipando qualcosa sul progetto.

Hasbro Entertainment One, noto studio legato al mondo dell'intrattenimento, sta producendo un nuovo documentario sul famoso gioco di ruolo da tavolo Dungeons and Dragons, definendo il tutto come il progetto definitivo. L'uscita di questo progetto è prevista in occasione del 50esimo anniversario del gioco, nel 2024.

Un'illustrazione del gioco di ruolo di D&D

Fra gli addetti ai lavori troviamo Joe Manganiello (scrittore e ambasciatore di Dungeons and Dragons) alla regia, affiancato da Kyle Newman.

Come riportato da Deadline, la base da cui partirà il nuovo documentario su Dungeons and Dragons, è formata da oltre 400 ore di filmati archiviati e inediti risalenti alla creazione del gioco nel corso dei primi anni '70. Manganiello, Newman e Adam F. Goldberg hanno lottato negli ultimi anni proprio per acquisire i diritti esclusivi di tutto questo materiale.

Inoltre la narrazione sarà scandita da alcune interessanti interviste con i fan di Dungeons and Dragons più celebri, con la possibilità di un accesso interno, ottenuto da Wizards of the Coast, a dettagli altamente riservati riguardanti il ​​gioco, il marchio e il suo sviluppo. Si tratta della prima volta che questo livello di accesso viene autorizzato a qualcuno.

Alla produzione di questo documentario troviamo Joe Manganiello con suo fratello Nick Manganiello, Anthony Savini e Cecily Tyler. Come produttori esecutivi invece abbiamo Tara Long, Geno McDermott, Jon Peterson, Goldberg e Newman.