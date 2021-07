Dune: The Sisterhood, scelta la showrunner della serie prequel del film

Dune: The Sisterhood, la serie prequel del film diretto da Denis Villeneuve, avrà Diane Amedu-John impegnata come showrunner e sceneggiatrice, ereditando il ruolo da Jon Spaiths che nel 2019 aveva abbandonato il progetto per dedicarsi allo script del secondo capitolo della saga cinematografica.

Gli episodi verranno prodotti per HBO Max e porteranno sul piccolo schermo degli eventi ambientati prima delle avventure mostrate nei cinema.

La serie Dune: The Sisterhood racconterà l'universo sci-fi creato da Frank Herbert attraverso lo sguardo dei Bene Gesserit, misterioso ordine di donne che posseggono straordinarie abilità. Denis Villeneuve dirigerà il pilot della serie. Il regista, Jon Spaiths, Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert, eredi di Frank Herbert, saranno i produttori del progetto.

Diane Ademu-John ha recentemente fatto parte del team che ha lavorato a The Haunting of Bly Manor e Empire.

Villeneuve aveva dichiarato annunciando il progetto: "Le Bene Gesserit mi hanno sempre affascinato. Focalizzare una serie intorno a un potente ordine femminile mi sembra non solo importante, ma anche innovativo per una serie tv."